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Mili Takım UEFA Uluslar Ligi sahnesinde

03 Haziran 2022, Cuma 11:41
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta ​​​​​​​yarın Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

Stefan Kuntz ile 6. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2022'deki ikinci maç

Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.

- Türkiye 604. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- Faroe Adaları ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.

Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

- Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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