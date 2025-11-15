Milli Takım, ilk iki sırayı garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

12. dakikada milli takımın sol taraftan gelişen atağında Kenan Yıldız, rakibini geçerek ceza alanına girdi. Kenan'ın pasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Ceza alanı dışından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak, barajdan döndü. Maçın hakemi, pozisyonda elle oynandığını tespit ederek penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Mitov ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

22. dakikada milliler ikinci gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşunda, kaleci Mitov sol tarafına uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

58. dakikada Bulgaristan gole yaklaştı. Rusev'in ceza yayı önünden vuruşunda yan direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole çok yaklaştı. Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol çaprazda rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kenan'ın yerden sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen milli takım atağında, Arda'nın pasıyla topla buluşan Kaan, son çizgiye inmeden topu Oğuz'a aktardı. Oğuz'un pas verdiği müsait pozisyondaki İsmail'in uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78. dakikada sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında, ceza sahasına giren Rusev'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

84. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan taç çizgisi yakınlarından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasındaki Chernev, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Maçtan 2-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, gruptaki puanını 12'ye yükseltti.

Bu sonuçla, gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Gol averajı farkı 14

Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Bulgaristan karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü.

Hakan Çalhanoğlu 3. sıraya yükseldi

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında attı.

Hakan, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

Atakan Karazor ilk kez milli formayı giydi

Atakan Karazor, A Milli Takım formasını ilk kez Bulgaristan karşısında giydi.

Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.

Merih Demiral 60. maçına çıktı

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, ay-yıldızlı formayla 60. maçına Bulgaristan karşısında çıktı.

Merih, forma giydiği 60 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.

"Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun"

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker rahmetle yad edildi.

Milli futbolcular ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Bakan Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

Beş oyuncu ceza sınırında

Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Milli takıma büyük destek

Bursa'da tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi. 42 bin 756 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay bir maç olmayacağını birkaç kez dile getirmiştim. Gelişen bir Bulgaristan vardı, rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. Tabii ki kolay olmayacaktı ama elimizden gelen her şeyi yaparak galip geldik. İkinci yarı rakibimize birkaç pozisyon verdik, o beni biraz üzdü ama biz de pozisyonlar kaçırdık, farklı bir skor da olabilirdi. Kaan konusunda üzüldük çünkü kastan dolayı bir problem yaşadı. O yüzden bir dahaki maçta olur mu olmaz mı yarın sabah belli olur." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, İspanya maçı hakkında, "Aslında sıralama konusunda grupta belki çok fark oluşturmayacak bir maç ama bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bugün de bazı futbolcularımızı koruduk, o maçta da o futbolcuları görme ihtimalimiz çok yüksek. Orada da sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, takım içinde rekabetin yüksek olduğunu biliyoruz. Bütün futbolcularımıza güveniyoruz, ne olursa olsun orada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bursa'da çok iyi bir atmosfer olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık, maçın başından sonuna kadar, hatta geldiğimiz günden itibaren, bu bizi duygulandırdı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. İtalyan bir arkadaşım geldi maça, hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi." dedi.

"Hedefimiz mart ayındaki play-off'lar"

Montella, bir basın mensubunun forvette oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun son iki maçta gol atamadığı yönündeki eleştirisi üzerine, "Kerem'in son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki performansı var, baskı yapıyor, takımı ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor. İki maçta da Kerem'in performansı inanılmazdı, bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Barış konusunda açıkçası kafamda olan bir şey de futbolcularımızı korumak, Barış gibi Orkun gibi. Mart ayına tam kadro gitmek istiyoruz. Sarı kart konularını düşünmek zorundaydık, bu iki isim çok hırslı iki futbolcu. Beş dakika da oynatsanız sarı kart görme ihtimalleri var. Bizim hedefimiz mart ayındaki play-off'lar, tam kadro orada olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Montella, sarı kart ceza sınırındaki oyuncular hakkında ise şunları kaydetti:

"Üç tane sebep var, önem sıralamasına göre değil ama öncelikle akıllı olmamız gerekiyor, sınırdakileri biliyoruz, hepsini korumamız gerek. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun hedefimiz belli. Tüm oynamayan oyuncularıma güvendiğimi söylemek istiyorum. Kimi sahaya sokarsak sokalım çok iyi performans vereceklerinden şüphemiz yok. Bugün Barış ve Orkun'u koruduk ama belki onlar geldiğimden bu yana en çok oynayan oyunculardı. Hakan bugün inanılmaz performans gösterdi, çok koştu ve çok yoruldu, ufak bir ağrı hissetti. Sakatlıklardan kendisini korumamız gerekiyor. Değerlendirmelerimizi yapacağız, oraya istediğimiz sonucu almak için gideceğiz."

"Görevimizi her seferinde layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sanırım son zamanlarda takımımızın gösterdiği performanstan dolayı taraftarların sevgisini tekrar kazandık. Bu, benim için gurur meselesi." diyen Montella, "Tekrardan herkesi milli takıma bağlamak benim için çok önemliydi. Genç ve gelişime açık bir takıma sahibiz. Takım ruhunu, aidiyet hissini hiçbir zaman esirgemeyen bir takım var. Bu durum bizi çok mutlu ediyor, önce normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Sonrasında adım adım ilerleyerek daha farklı hayallere de kapılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da teknik direktör Dimitrov: Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir

Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

"İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.