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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri belli oldu

26 Haziran 2023, Pazartesi 13:15
Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig Takımlar     
Takım Harcama Limiti (TL)     
%30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL)

1.Galatasaray

1.481.993

1.926.591

2.Fenerbahçe

1.477.590

1.920.867

3.Beşiktaş

824.736

1.072.157

4.Adana Demirspor

290.190

377.247

5.Medipol Başakşehir

334.277

434.561

6.Trabzonspor

992.606

1.290.388

7.VavaCars Fatih Karagümrük

136.154

177.000

8.Arabam.com Konyaspor

319.166

414.916

9.Yukatel Kayserispor

242.722

315.538

10.Kasımpaşa

117.584

152.859

11.MKE Ankaragücü

395.788

514.525

12.İstanbulspor

147.927

192.306

13.Fraport TAV Antalyaspor

124.888

162.355

14.Demir Grup Sivasspor

156.174

203.026

15.Corendon Alanyaspor

248.392

322.910

16.Gaziantep FK

260.500

338.650

17.Atakaş Hatayspor

332.867

432.727

18.Yılport Samsunspor

196.489

255.436

19.Çaykur Rizespor

196.489

255.436

20. Pendikspor

196.489

255.436

AA

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