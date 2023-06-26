Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri belli oldu

Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi. Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi. Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle: Süper Lig Takımlar

Takım Harcama Limiti (TL)

%30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti (TL) 1.Galatasaray 1.481.993 1.926.591 2.Fenerbahçe 1.477.590 1.920.867 3.Beşiktaş 824.736 1.072.157 4.Adana Demirspor 290.190 377.247 5.Medipol Başakşehir 334.277 434.561 6.Trabzonspor 992.606 1.290.388 7.VavaCars Fatih Karagümrük 136.154 177.000 8.Arabam.com Konyaspor 319.166 414.916 9.Yukatel Kayserispor 242.722 315.538 10.Kasımpaşa 117.584 152.859 11.MKE Ankaragücü 395.788 514.525 12.İstanbulspor 147.927 192.306 13.Fraport TAV Antalyaspor 124.888 162.355 14.Demir Grup Sivasspor 156.174 203.026 15.Corendon Alanyaspor 248.392 322.910 16.Gaziantep FK 260.500 338.650 17.Atakaş Hatayspor 332.867 432.727 18.Yılport Samsunspor 196.489 255.436 19.Çaykur Rizespor 196.489 255.436 20. Pendikspor 196.489 255.436 AA

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