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29 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

TOPLUMUN TEMELİ AİLE

28 Nisan 2024, Pazar 10:45
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin akılcı, ilmi ve fıtrata uygun her konudaki mesajlarını, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya, gerekli bilinci oluşturmak gayesiyle, konunun önemi sebebiyle de bu yıl “aile” konusu gündeme taşındı. Afitab Kültür Merkezi’ndeki “Toplumun Temeli Aile” konulu panel bugün (28 Nisan Pazar) saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

 “Toplumun Temeli Aile” konulu 17. Risale-i Nur Kongresi dün “Masa Çalışmaları” ile başladı.

Risale-i Nur Enstitü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi ile ortaklaşa düzenlediği ve 85’in üzerinde akademisyen, “Aile kavramı ve birliği”, “Aile ve eğitim”, “Aile ve medya”, “Aile ve ekonomi”, “Aile ve toplum”, “Aile: dinamikler, tuzaklar ve ebeveynler (hanımlar masası)” başlıklarının ele alınacağı altı masada, üç oturumda gerçekleşti, Ankara’da gerçekleşen kongre iki gün sürdü.

TOPLUMUN TEMELİ AİLE

Panel etkinliği de 28 Nisan Pazar günü Ankara’da Afitab Kültür Merkezinde yapıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın yaptığı panelin açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İzzet Atik yaptı. Panelde Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Doç. Dr. Kenan Taştan, Doç. Dr. Veysel Kasar ile Eğitimci-Yazar Sebahattin Yaşar konuya farklı açılardan bakan yaklaşımlarını sundular. Cumartesi günü ayrı başlıklar altında uzmanların müzakereleriyle yapılıp sonuçlanan masa çalışmalarında hazırlanan deklarasyonlar okundu.

PANEL CANLI YAYINLANDI

Bediüzzaman’ın akılcı, ilmi ve fıtrata uygun her konudaki mesajlarını, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmaya, gerekli bilinci oluşturmak gayesiyle, konunun önemi sebebiyle de bu yıl “aile” konusu gündeme taşındı. Afitab Kültür Merkezi’ndeki panel bugün (28 Nisan Pazar) saat 13.30’dan itibaren Yeni Asya-Euronur YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Mehmet kara - Ankara

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