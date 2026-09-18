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18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Pakistan’da cuma namazında patlama: 15 kişi can verdi

18 Eylül 2026, Cuma 13:09
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında cami yakınında meydana gelen patlamada 15 kişi can verdi, 50’den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

 

AA

Etiketler: Pakistan, Pakistan patlama, cami patlaması, Hayber Pahtunhva, Kohat, cuma namazı, Pakistan son dakika, 15 ölü, 50 yaralı
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