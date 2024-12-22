7 ilde 400 sel vakası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 7 ilde toplam 400 sel ve su baskını vakası bildirildiğini ve ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini duyurdu.

AFAD açıklamasına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre 14 ilde ‘sarı’, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla için de ‘turuncu’ yağış uyarısı verildi. Öte yandan Manavgat’ta öğleden sonra başlayıp, 2 saat devam eden şiddetli yağışla birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. AFAD, Manavgat’taki şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu. Haber Merkezi

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