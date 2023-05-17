Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarınki yağış uyarısı paylaşıldı.

Yarın Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilen açıklamada, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Şiddetli rüzgarla çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu gözlemlendi. Şehir genelinde devam eden sağanak ve yarın için yapılan yağış uyarısı Ankara'yı teyakkuza sevk etti.

Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Eryaman'da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi'nde ağaçlar devrildi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçtu.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu.

Belediye ekiplerince çatı yoldan kaldırıldı.