Bayram tatili süresince 67 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

İçişleri Bakanı Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin öldüğünü, son 10 yıldaki bayramlara oranla ölümlü kazaların yüzde 56 azaldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.