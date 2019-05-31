Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Ramazan Bayramı tatilinde ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de özellikle iç ve doğu bölgelerde kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde tatil süresince havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri olabileceği tahmin ediliyor.

Nüfus yoğunluğunun artacağı Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde bu sürede yağış öngörülmüyor. Bu bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı merkezlerde hava durumu

Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince Ankara'da havanın genellikle az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklıkları 28-31 derece civarında olacak.

İstanbul'da yağış beklenmezken, hava genellikle az bulutlu olacak. Öğleden sonraları parçalı bulutlu hava tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26-28 derece civarını bulması öngörülüyor.

İzmir'de de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Antalya'da Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçmesi, en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece civarında olması öngörülüyor.