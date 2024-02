Berat Gecesi coşkusu

İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde ihya edilen Berat Gecesi’ne okuyucularımızdan yoğun katılım oldu. Programda eğitimci yazarlar Sabahaddin Yaşar ve Nejat Eren gecenin faziletini anlatan bölümler okudu.

Salih SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Berat Gecesi İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde ihya edildi. Urfa’dan gelen eğitimci yazar Sabahaddin Yaşar ile İsparta’dan gelen Nejat Eren, Risale-i Nur’lardan ilgili bölümleri okuyarak ders yaptılar.

Sabahaddin Yaşar; dua bahsini ve Berat gecesi Bediüzzaman Hazretlerine gelen bir kuşun o geceyi tebrik edercesine sabaha kadar yanında kaldığını anlatan bölümleri okudu.

“Bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i salihin ve her bir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede, on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir”, diye Risale-i Nur’lardaki tavsiyelere uyularak hatim duası ve yapıldı. Filistin’de, Gazze’de ve diğer zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimiz için dualar edildi.