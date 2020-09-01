Hava yine kirlendi

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ilkbahar aylarında hava kirliliğinde %60’lara varan azalma görüldü. Türkiye’nin en kalabalık 10 şehrinde hava kalitesi son 4 ayda %85 düştü.

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ilkbahar aylarında hava kirliliğinde %60’lara varan azalma görüldü. Yaz aylarında ise normalleşme adımlarının atılmasıyla hava kirliliği artarak eski seviyelerine döndü. B2Press’in incelediği verilere göre Türkiye’nin en kalabalık 10 şehrinde hava kalitesi son 4 ayda %85 düştü. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kirli hava tüm dünyada her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Bu konuda her yıl dünya genelinde çeşitli çalışmalar yapılsa da yeterli olmadığı görülüyor. Son olarak koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri ve getirilen sokağa çıkma yasakları ile insanlar evlerine kapanması, araç kullanımı, fabrika faaliyetleri gibi hava kirliliğini tetikleyen etmenleri azalttı. Bu süreçte hava kalitesinin arttığı gözlense de yeni normal dönemde hava kirliliği yeniden eski seviyelerine döndü.

Türkiye’de en çok İzmir’in hava kalitesi düştü

Türkiye’nin nüfus bazında en kalabalık 10 şehrinde hava kalitesi son 4 ayda %85 düştü. Şehir merkezlerinde yer alan hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen Hava Kalitesi Endeksi (HKİ) kayıtlarına göre, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da hava kirliliği mart sonu itibari ile %11 azaldı. Nüfus olarak en kalabalık olan diğer büyükşehirlerdeki hava kirliliği ise başkent Ankara’da %27, Bursa’da %37, Antalya’da %28, Kocaeli’de %13 ve Adana’da %46 ve İzmir’de %3 azalarak kayıtlara geçti. Nisan ayına kıyasla ağustos ayında hava kalitesinin en çok düştüğü şehir ise %188’lik değişim oranıyla İzmir oldu. Onu %157 ile Adana, %125 ile Ankara ve %106 ile Bursa izledi. Sırayı Konya %92’lik değişimle takip ederken Antalya’da hava kalitesi değişimi %77, Gaziantep’te %48, Şanlıurfa, Kocaeli ve İstanbul‘da da %26 olarak kaydedildi.Avrupa’da hava kirliliği %54 oranında azaldı