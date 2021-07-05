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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Hayat alanları taş ocağı kurbanı olmasın

05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:00
Hatay’da nesli tükenmek üzere olan canlıların yaşadığı bölgenin bir kısmı yaban hayatını geliştirme sahasından çıkarıldı. Onlarca hayvanın hayatını tehdit eden karar tepkilere sebep oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 25 Aralık 2019’da ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olarak ilân edilen ve Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini kapsayan bölgenin bir kısmı 5 Haziran 2021’de koruma sahası dışına çıkarıldı. 8 kilometrekare -700 futbol sahası- büyüklüğündeki alanın koruma dışına alınması tepkilere sebep oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde birçok farklı kuş türü ve dağ ceylanının (gazella gazella) yaşadığı alanın taş ocağına bırakılması sonrası doğa ve çevre derneklerinin öncülüğünde dağ ceylanlarının yaşama alanlarının yok olmaması için imza kampanyası başlatıldı. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Günsel Didem Toğa, şu ana dek 17 bin kişinin kampanya için imza attığını ve sayının hızla artmaya devam ettiğini belirtti. Toğa, imzaların çok kıymetli olduğunu, her imzanın bir ses anlamasına geldiğini, kamuoyu oluşturmak açısından da önemli olduğunu söyledi.

Rant hevesine kurban gidiyor

Toğa, “Hatay Tabiatı Koruma Derneği olarak misyonumuz yaban hayatını ve endemik türleri korumak” dedi. Duvar’ın haberine göre bu bölgeye şirketlerin yönelmesinin yeni olmadığını söyleyen Toğa, daha önce yapılmak istenen çimento fabrikasının derneklerinin mücadelesi ile engellendiğini, şimdi de yaşam alanını kurtaracaklarına olan inancının tam olduğunu ifade etti. Toğa’ya göre doğanın talan edilmesi ve bazı çıkarlara teslim edilmesi sadece Hatay bölgesinde yaşanan bir sorun değil. Bu durum kimi zaman Hatay’da olduğu gibi taşlık bir alan olabiliyor, kimi zaman sulak bir dere kenarı... Toğa bunu, “Bu tarz alanların başka odakların rant hevesine kurban verilmesi maalesef genellikle mümkün olabiliyor” diye ifade ediyor.

BÖLGEYE ÇİVİ DAHİ ÇAKILAMAZDI

Suriye sınırında yer alan 135 metrekarelik bir bölgenin 133 metrekarelik kısmı yoğun bilimsel çalışmalar sonrası 2019 yılında Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası (YHGS) olarak ilan edilmişti. ‘Bölgeye bir çivi bile çakılamaz’ anlamına gelen karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, bu alanın 8 kilometrelik bir saha kapsamından çıkarıldığını, bu düzenlemenin taş ocağı ile ilgili olduğunun uydu görüntülerinden belli olduğunu belirten Toğa, “Bu bölge Bozkır ötleğeninin ürediği önemli bir alan ve Türkiye’deki yegane kışlama alanı. Bu kararla söz konusu kuş türü ve sayısız canlının da nesli tükenme tehlikesine girebilir. Bu alan ayrıca Çizgili sırtlan, Uzunkulaklı çöl kirpisi, Kayalık gerbili, Saz kedisi, Kuyruksüren, Oklu kirpi gibi oldukça nedir türlerin de yaşama alanı” dedi. Toga, “Herkesi şu sıra change.org üzerinden yürüttüğümüz kampanyaya destek olup, paylaşmaya dâvet ediyorum; onlarca hayvanı yaşama alanı yok olmasın, bir imza da siz atın. Çevreye karşı farkındalık oluşturmak çok önemli, geleceğimizi kurtarmak ve korumak için duyarlı olmak zorundayız. Ne kadar çok olursak gücümüz o kadar fazla” diye belirtti.

 

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