ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek

25 Şubat 2026, Çarşamba 21:01
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yarın sıcaklıkların azalmasıyla şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara -3, İstanbul 2, İzmir 3, Konya -2, Kocaeli 3, Bolu -5, Samsun 1, Trabzon 4, Tokat -5, Erzurum -14, Eskişehir -2, Afyonkarahisar -7, Balıkesir 0 ve Sivas -8"

İstanbul Valiliğinden karla karışık yağmur, kar ve fırtına uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), yarın orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1, yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

AA

