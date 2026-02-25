Ramazan’da borçlar silindi

Şırnak’ta hayırsever iş adamı tarafından 3 dükkanın veresiye defterindeki 200 bin liralık borç ödendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Temsilcisi Ahmet Adan, Ramazan dolayısıyla İdil’de 1 ve Kumçatı’da 2 dükkânın veresiye defterlerindeki borcu ödedi. Adan, yaptığı açıklamada, dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan “zimem defteri” geleneğini yaşattıklarını belirtti. Geleneğin günümüze uzanan kıymetli bir miras olduğunu kaydeden Adan, “Bu gelenek sayesinde hem esnafımız rahatlıyor hem de borçlu, durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın üzerindeki yük hafifliyor. MÜSİAD olarak bu geleneği yeniden canlandırdık ve gelenek haline getirdik. Bu yıl da aynı anlayışla uygulamaya devam ettik.” dedi. AA

