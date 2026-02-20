İlk cemre düştü

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. 26-27 Şubat'ta suya ve son olarak 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemre, halk arasında havanın ısınma sürecini temsil eden bir olay olarak görülür.
Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade eder. Buna göre, ilk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır. Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını temsil eder. Son olarak toprağa düşen cemre ise tabiatın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
Haber Merkezi