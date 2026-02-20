Bunun adı işgal ve ilhak

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’yı daha fazla ilhak etme girişimlerini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhakını genişletmeye yönelik adımlarına dair yazılı açıklama yaptı. İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria’da toprak kamulaştırmasını genişletme kararının ilhakı pekiştireceğine dikkati çeken Albanese, bunun, uluslararası hukuka göre saldırganlık anlamına gelebileceğini ve dünyanın en yüksek mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen bir işgali sağlamlaştıracağını belirtti. Albanese, “İsrail’in Batı Şeria’yı daha fazla ilhak etme girişimlerini kınıyorum. Bu önlemler rutin idarî düzenlemeler değil. Bunlar, kalıcı ilhak yönünde kasıtlı, kademeli adımlardır. Bunları parça parça, gün ışığında ve tam bir cezasızlıkla ilerletiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Derhal durdurulmalı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dahil önlemlerin mimarlarının amacının yalnızca “Yahudî kendi kaderini tayin hakkı” için yerleşim gelişimini hızlandırmak olduğunu açıkça ve defalarca belirttiğine işaret eden Albanese, bunun tarafsız yönetim olmadığını vurguladı. Albanese, “(İsrail’in Batı Şeria’daki adımları) Bu, derhal durdurulması gereken, etnik temizliği hedefleyen suç teşkil eden bir politika. İlhak istikrar oluşturmaz, sistematik ayrımcılık, mülksüzleştirme ve kalıcı boyunduruk altına alma üretir” değerlendirmesinde bulundu.