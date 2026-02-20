Barış Kurulu işgalin gölgesinde toplandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğindeki Barış Kurulu 19 Şubat’ta başkent Washington’da toplandı.

Toplantı Washington’daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde düzenlendi. Trump, bu toplantıda Barış Kurulu üyelerinin Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa süreci için 5 milyar doları aşkın bağış yaptıklarını resmen duyurdu. Ayrıca Gazze’de güvenliği tesis etmek için kurulan Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis gücünde görev almak üzere Barış Kurulu üye ülkelerin binlerce personel tahsis etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 201

