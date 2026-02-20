"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Barış Kurulu işgalin gölgesinde toplandı

20 Şubat 2026, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğindeki Barış Kurulu 19 Şubat’ta başkent Washington’da toplandı.

Toplantı Washington’daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde düzenlendi. Trump, bu toplantıda Barış Kurulu üyelerinin Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa süreci için 5 milyar doları aşkın bağış yaptıklarını resmen duyurdu. Ayrıca Gazze’de güvenliği tesis etmek için kurulan Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis gücünde görev almak üzere Barış Kurulu üye ülkelerin binlerce personel tahsis etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

