Rapor, lafta ve rafta kalmamalı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, raporun ilk 5 bölümünde kullanılan dilin “son derece sorunlu olduğu, belirli bir siyasî ve sosyolojik bakış açısını içerdiği, kendilerini kapsamadığı” gerekçesiyle eleştirilerde bulundu.

Raporun herkese bir ödev yüklediğini aktaran Emir, “Bu rapor, lafta ve rafta kalmamalıdır. Bu raporun içeriğindeki o genel çerçeveye uygun olarak yasal düzenlemeler, idarî adımlar, iktidarın atması gereken adımlar, yargının atması gereken adımlar ivedilikle atılmalı ve Türkiye’nin önüne barışını inşa etmiş, kavgalarını azaltmış, demokrasi standartlarını yükseltmiş, hukuk devleti niteliğini güçlendirmiş ve adaletini ayağa kaldırmış bir umut yeşertmek zorundayız” dedi.

