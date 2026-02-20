“AİHM kararlarına uymak zorundayız”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyum konusundaki ihtilaflara dikkat çekerek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına da Anayasa Mahkemesinin kararlarına da bir hukuk devletinin gereği olarak uymak zorundayız” dedi.

Cezaevlerinden çok sayıda haber ve mektup aldığını dile getiren Yıldız, “Hasta ve yaşlı mahkumlar var, zaman zaman el atılsa da yine yüzlerce kişi ya hastaneye gidememekte ya da cezaevinde kendi bakımını, hayatını idame ettirecek durumda değildir. Komisyonumuz, raporunda bu konuya da değinmiştir. Meclisimizin ilk yapacağı işler arasındadır” ifadelerini kullandı. AA

