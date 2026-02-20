"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Komisyon raporu için son sözü Meclis söyleyecek: Sıra uygulamada

20 Şubat 2026, Cuma 15:46
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun taslak raporu kabul edildi. Süreçte yeni aşamaya geçilirken, raporun lafta kalmaması ve kalıcı adımlara dönüşmesi için gözler Meclis’e çevrildi.

Mill Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21’inci kez toplandı. Toplantıda, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” süreci olarak anılan çalışmalara ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor açıklandı. Yaklaşık 6,5 ay süren çalışmaların ardından tamamlanan raporla birlikte süreçte yeni bir aşamaya geçilirken, bundan sonraki adımların Meclis çatısı altında atılması bekleniyor. Komisyonun hazırladığı kapsamlı raporun, yasal ve idarî düzenlemelerle somutlaştırılıp somutlaştırılmayacağı ise Meclis’in iradesine bağlı olacak.

Türk-Kürt kardeşliği vurgusu

Yaklaşık 60 sayfadan oluşan rapor; sürecin yol haritasını, örgütün silah bırakma ve fesih sürecini, ayrıca hayata geçirilmesi öngörülen idarî ve hukukî düzenlemeleri kapsıyor. Komisyon raporu yedi ana bölümden oluşurken, sonuç ve değerlendirme kısmıyla sona eriyor. Raporda ayrıca beş ayrı ek de yer alıyor.

Buna göre: Birinci bölümde komisyonun çalışma süreci, İkinci bölümde temel hedefler ve tartışmalar, Üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliğinin tarihî kökleri, Dördüncü bölümde dinlenen isimlerin beyanlarından çıkan mutabakat alanları, Beşinci bölümde örgütün feshi ve silah bırakma süreci, Altıncı bölümde yasal düzenleme önerileri, Yedinci bölümde ise demokratikleşme adımları ele alınıyor.

Meclis meşru çözüm adresi 

Komisyon raporuna dair bilgi veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörün ülkemizin gündeminden çıkarılmasının tarihî bir sorumluluk olduğunu söyleyerek, “Ortak geleceğimize dönük her adım Gazi Meclis’in denetimi ve toplumsal meşruiyetle ilerlediğinde alınan tedbirler hukukla temin edilmiş bir istikamete doğru sağlam bir şekilde ilerleyecektir. TBMM milli iradenin tecelligahı olarak milletimizin geleceğini ilgilendiren her meselenin meşru çözüm adresidir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihî sorumluluğunun Meclis zeminine taşınması için teşekkül ettirilmiş bir komisyondur. Bu çatı altında açık diyalog ve kararlı karşılıklı saygı içinde kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu acılarımızı inkar etmeden geleceği birlikte kurma kararlılığının açık bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

 

