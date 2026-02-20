Zuckerberg çocukları bağımlı yapmakla suçlanıyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’nin Los Angeles eyaletinde, sosyal medya platformlarının çocukları ve gençleri bilinçli biçimde bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan davada jüri karşısına çıktı.

Dava, teknoloji devlerinin genç kullanıcılar üzerindeki etkisini ilk kez kapsamlı biçimde yargı önüne taşıyor. Davacının avukatı Mark Lanier, platformları “dijital kumarhaneler” olarak nitelendirerek, dopamin salınımını tetikleyen tasarım unsurlarının özellikle küçük yaştaki kullanıcıları hedef aldığını öne sürdü. Mahkemeye sunulan şirket içi yazışmalarda, genç kullanıcılarla “ergenlik öncesi dönemde bağ kurmanın” stratejik hedef olarak belirlendiği ve kullanıcıların platformda geçirdiği sürenin artırılmasının talep edildiği iddia edildi. Ankara - Anka

