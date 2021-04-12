"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında son durum?

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:12
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı 696,18 milyon metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne 233,47 milyon metreküp su alındı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16 seviyesine kadar inerken yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,14 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,44 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 82,70, Terkos'ta yüzde 75,33, Sazlıdere'de yüzde 42,26, Alibey'de yüzde 67,19, Büyükçekmece'de yüzde 76,41, Ömerli'de yüzde 97,21, Darlık'ta yüzde 95,34, Elmalı'da yüzde 94,54, Kazandere'de yüzde 72,46 ve Pabuçdere'de yüzde 71,05 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,18 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 410,79 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 899 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 233,47 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 53,11, 2008'de yüzde 43,88, 2009'da yüzde 97,26, 2010'da yüzde 98,82, 2011'de yüzde 95,70, 2012'de yüzde 92,52, 2013'te yüzde 91,72, 2014'te yüzde 33,39, 2015'te yüzde 97,34, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 87,57, 2018'de yüzde 91,31, 2019'da yüzde 92,73, 2020'de ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

    TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Ramazan Tedbirleri' genelgesinde neler var?

    4 emekli amiral ifade vermeye geldi

    Basın kartında keyfilik bitsin

    Kudsi Bir Dâvânın Sadık Bir Neferi

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi

    Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

    12 Eylül ihtilâline karşı, Mehmet Kutlular ve Yeni Asya…

    'Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kaza 'terör eylemi'

    NASA'nın yarışmasında finale kalan iki fotoğraftan biri Van Gölü oldu

    Beşiktaş, Erzurum deplasmanından kayıpsız döndü

    İnternet fiyatları el yakıyor

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Örgün eğitimle 387 hafız

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Fransa'da camiye yapılan saygısızlık büyük tepki çekti

    İdlib'de hayat çok zor: "Çocuklarım üç yıldır et yemiyor"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Mert ol savcı!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tugay Camii’ne de darbe
    Genel

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Ululemre itaatin sınırları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vay halimize
    Ali FERŞADOĞLU

    Kutlular Ağabeyin evlilik teşviki
    Yeni Asya'dan Size

    Hüzünlü bir hafta
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlak ve muhteşemi: Ramazan-ı Şerif

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.