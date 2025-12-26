"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

İstanbul' ''soğuk hava'' uyarısı

26 Aralık 2025, Cuma
İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklarının yarından itibaren 5-8 derece düşeceğini, 2 gün boyunca kuzey kesimler ile yükseklerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kentte yarın ve cumartesi için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalardan endişeliyiz

    "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"

    Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

    Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor

    Yeni bir oyun mu?

    Fatura yine vatandaşa

    Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma çıktı: 5 kişi öldü

    Düşen jetle ilgili soruşturma derinleştirildi

    Rusya: Bombardıman uçaklarımız Barents ve Norveç denizlerinde planlı uçuş yaptı

    İstanbul' ''soğuk hava'' uyarısı

    Hayber Camii ibadete açıldı

    Kuşatmaya karşı kardeşlik çağrısı

    Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

    Asgarî ücret kiraya yetmiyor

    Sadettin Saran adlî kontrolle serbest

    Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

    Dünya ile paylaşılacak

    Soykırım sürerken noel kutlanmaz

    Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçimini Filistin kökenli Asfura kazandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fatura yine vatandaşa
    Genel

    Hayber Camii ibadete açıldı
    Genel

    Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yeni bir oyun mu?
    Genel

    Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
    Genel

    Düşen jetle ilgili soruşturma derinleştirildi
    Genel

    Rusya: Bombardıman uçaklarımız Barents ve Norveç denizlerinde planlı uçuş yaptı
    Genel

    "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.