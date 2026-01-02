"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

02 Ocak 2026, Cuma
İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla bugün "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin nüfusu İsrail'in soykırımı sebebiyle yüzde 10'dan fazla azaldı

    Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

    Borç borçla ödenecek

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı

    İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

    İstanbul’dan sessiz göç

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz

    Uysal: Uyanış yılı olsun

    Soğuklar donduracak

    Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı

    Mescid-i Aksa’ya baskınlar 2025'te de artarak devam etti

    Afganistan'da kar yağışı ve seller sebebiyle 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    19 şehirde okullar yarın da tatil

    İnsanlık İttifakı Gazze için Galata’da buluştu

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı - OHAL ilan edildi

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı
    Genel

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı
    Genel

    İstanbul’dan sessiz göç
    Genel

    Borç borçla ödenecek
    Genel

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü
    Genel

    Uysal: Uyanış yılı olsun
    Genel

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz
    Genel

    İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.