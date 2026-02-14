Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Güneşin zevâlinden gecenin karanlığına kadar namazlarını dosdoğru kıl. Sabah namazını da öylece kıl... İsrâSuresi: 78 HADİS: Koyun berekettir. Deve, sahibi için izzet vesilesidir. At, kıyamete kadar hayrın perçemine asıldığı bir hayvandır. Camiü’s-Sağir, No: 2800

