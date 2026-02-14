Mustafa Oruç’u rahmetle yâd ediyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin “Benim için bir Abdurrahman” dediği, Maraş’taki ilk talebesi olan Mustafa Oruç Kastamonu’da Üstad’ın yanına gelen ve “Bize Hâlık’ımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” diyen lise talebelerinden biri olarak tanınıyor.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş ve Hâlık’ını hususiyetle “fenn-i tıb” mikyasıyla “dünya eczahanesi”nden tanımaya başlamıştı. “Hakikî Alevîler Müslümandır” ve “Zulme Karşı Direniş, Bir Devre Işık Tutan Hatıraların Belgeleri” adında iki kitabı bulunmaktadır. Onun Risale-i Nur’la ilgili olarak yazdığı bir mektup, Üstadının “Üniversitedeki Nur şakirtlerinin, Nur hakikatinin fen dairesinde fevkalâde kıymetini takdir ettiklerine bir nümunedir” notuyla Risâle-i Nur Külliyatı’na da girmiştir. 1947 yılından itibaren çeşitli gazete ve mecmualarda yayınlanan yazıları, o sıkıntılı günlerde intibaha vesile olmuştur. 10 Şubat 2009’da vefat eden Mustafa Oruç’u rahmetle anıyoruz.

