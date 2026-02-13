Yağışlı hava hâkim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hâkim olacak.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor. Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmurun ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haber Merkezi