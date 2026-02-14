Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker

Firdevs Söker, Emirdağlı Ahmet Söker’in hanımıdır. Bediüzzaman daima yoğurdunu ondan alırdı.

İhlasın bereketi

Üstad Hazretleri yoğurt alışında ya da çorap tamiri, hırka dikme gibi işlerde yardımı için her defasında Firdevs Anne’ye 25 kuruş gönderirmiş. Firdevs Anne de bu paraları hiç harcamadan biriktirip üç koyun almış ve bakması için bir çobana vermiş. O koyunlar kısa zamanda çoğalmış. Hatta çoban bunun farkına vararak: Senin koyunlar geleli beri, benim koyunlarım da çoğaldı’ dermiş. Bir gün Hacca gitmek için hepsini satmasını istemiş çobandan. Çoban koyunları satmış. Fakat Firdevs Anne’den habersiz, üç tanesini bırakmış. Firdevs Anne Hacdan döndükten sonra çoban yünlerle ve yine çoğalan koyunlarla Firdevs Anneyi ziyaret ederek meseleyi anlatmış. ‘Senin koyunların çok bereketli, bana da faydası oldu. O yüzden hepsini satmadım koyunların. Bunlar senin hakkın’ diyerek sürüyü göstermiş. Allah rızası için hareket etmenin karşılığı işte...” 1

1908 doğumlu olan Firdevs anne, 10 Şubat 1988'de vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.

Dipnot:

1- Yasemin Güleçyüz, Şefkat Kahramanları.