"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker

14 Şubat 2026, Cumartesi
Firdevs Söker, Emirdağlı Ahmet Söker’in hanımıdır. Bediüzzaman daima yoğurdunu ondan alırdı.

İhlasın bereketi

Üstad Hazretleri yoğurt alışında ya da çorap tamiri, hırka dikme gibi işlerde yardımı için her defasında Firdevs Anne’ye 25 kuruş gönderirmiş. Firdevs Anne de bu paraları hiç harcamadan biriktirip üç  koyun almış ve bakması için bir çobana vermiş. O koyunlar kısa zamanda çoğalmış. Hatta çoban bunun farkına vararak: Senin koyunlar geleli beri, benim koyunlarım da çoğaldı’ dermiş. Bir gün Hacca gitmek için hepsini satmasını istemiş çobandan. Çoban koyunları satmış. Fakat Firdevs Anne’den habersiz, üç tanesini bırakmış. Firdevs Anne Hacdan döndükten sonra çoban yünlerle ve yine çoğalan koyunlarla Firdevs Anneyi ziyaret ederek meseleyi anlatmış. ‘Senin koyunların çok bereketli, bana da faydası oldu. O yüzden hepsini satmadım koyunların. Bunlar senin hakkın’ diyerek sürüyü göstermiş. Allah rızası için hareket etmenin karşılığı işte...” 1 

1908 doğumlu olan Firdevs anne, 10 Şubat 1988'de vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. 

Dipnot:

1- Yasemin Güleçyüz, Şefkat Kahramanları.

 

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (1. Bölüm)

    Mustafa Oruç’u rahmetle yâd ediyoruz

    Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker

    Yağışlı hava hâkim

    Fransa’da 900 bin hane karanlıkta

    Gazze halkı çadırlarda Ramazan'a hazırlanıyor

    61 milyon kişi risk altında, ama hazırlık yok

    Dilipak: Dönüştürmek isterken dönüştüler

    Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

    İsrail hapishaneleri işkence merkezi

    AKP özelleştirme şampiyonu

    Boğaz köprüleri ülkenin can damarlarıdır

    NY Times: ABD savaş gemileri Orta Doğu’ya gönderiliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'
    Genel

    "Çok rastlamadığımız bir durum"
    Genel

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'
    Genel

    Nur hizmetinin fedakâr annesi: Firdevs Söker
    Genel

    Mustafa Oruç’u rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'
    Genel

    Şefkat kahramanlarından Zehra Dülek: “Kurtuluşumuz Risale-i Nur’dadır”
    Genel

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.