ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yavuz Bülent Bakiler vefat etti

28 Eylül 2025, Pazar 17:00
Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

İstanbul Valisi Davut Gül NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi yer aldı.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk edebiyatının yetiştirdiği kıymetli değerlerden, usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından taziye mesajı

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bakiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır. Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Sayın Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onun şiirleri, düşünceleri ve yazıları, milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bakiler, kalemiyle Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerimizi güçlü bir şekilde dile getirmiş; nesiller boyunca hatırlanacak eserler bırakmıştır. Türk kültürüne ve düşünce dünyamıza yaptığı katkılar her daim minnetle anılacaktır. Sayın Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

