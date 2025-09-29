"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Filistin'e destek kampanyasına Eric Cantona da katıldı

29 Eylül 2025, Pazartesi 15:48
Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek oldu.

Eric Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu.

 

Yaptığı paylaşımda, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışında elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    Manisa'daki feci kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Filistin'e destek kampanyasına Eric Cantona da katıldı

    İzmir'de tır viyadükte asılı kaldı

    Gazze’deki çadırlar barınmaya uygun değil

    Asgarî ücretli için geçim iyice zorlaşacak

    Yargı tarafsızlığına halel getirildi

    İsrail ordusu el-Hılu Hastanesi’ni vurdu: 100'e yakın sağlık personeli ve hasta mahsur kaldı

    Meşruiyet Trump’da arandı

    “Silâhı bırakmayacağız”

    Kütahya Simav'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    Kontenjanlar boş kaldı

    Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

    Fenerbahçe'de 3 resmi maç sonra 3 puan sevinci

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kontenjanlar boş kaldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uzmanlar Konya'da Filistin'i konuştu - Atik: Siyonizme karşı ortak reçeteler üretelim
    Genel

    “Silâhı bırakmayacağız”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kütahya Simav'da 4,5 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Yargı tarafsızlığına halel getirildi
    Genel

    Meşruiyet Trump’da arandı
    Genel

    Asgarî ücretli için geçim iyice zorlaşacak
    Genel

    İsrail ordusu el-Hılu Hastanesi’ni vurdu: 100'e yakın sağlık personeli ve hasta mahsur kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.