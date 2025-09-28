Sıcaklar daha da düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgârla birlikte hava sıcaklıkları birçok ilde 20 derecenin altına düşecek.
Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek. İstabul, Marmara, Karadeniz hattında sıcaklıklar 20 dereceye yakın seyredecek.
Fırtınanın hızı azalacak ancak sert rüzgarlar etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
AA