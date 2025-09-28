"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Konya’da panel günü

28 Eylül 2025, Pazar 11:21
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından tertip edilen “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” başlıklı panel Konya’da bugün gerçekleştirilecek.

Filistin Meselesi

Bugün Konya, dünyanın gündeminde olan çok önemli bir mesele için bir araya gelenlere ev sahipliği yapıyor. Konya Selçuk Otel'de 11:30'da başlayacak olan programda Filistin meselesi, tarihî, hukukî ve vicdanî boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi | PANEL

Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, programın gayesi ve içeriğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “İslâm dünyasının ne yazık ki cılız kınamalarla yetindiği, yüz binlerce masum insanın hayatına mal olan bu trajedinin nasıl sona erdirileceği, İslâm dünyasının bu hususta nasıl bir imtihan verdiği, kalıcı bir çözüm için neler yapılabileceği, başta Filistin meselesi olmak üzere İslâm dünyasının geleceğini ilgilendiren hususlarda Bediüzzaman Said Nursî’nin neler söylediği cevap bekleyen sorular arasında. Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği program bu çerçevedeki sorulara cevap bulmayı ve bu hususlarda Risale-i Nur’un temel yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlıyor.”  

Yer ve saat: Konya Selçuk Otel, Şemsitebrizî, Kazanlı sk. No:6 Karatay/Konya. Saat: 11:30

Yeni Asya TV’den canlı yayınlanacak

Yeni Asya TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak programda açılış konuşmalarını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yapacak. 

Prof. Dr. Ziya Polat, Prof. Dr. Âdem Ölmez, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün, Dr. Hasan Basri Bülbül, Dr. Saul Takahashi, Müfid Yüksel ve Mustafa Özcan ise konuşmacılar arasında yer alacak.

Haber Merkezi

