"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

28 Eylül 2025, Pazar 01:13
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kentte etkili olan kuraklık su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Şerbettar köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

"Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler"

Şerbettar Köyü Muhtarı Cengiz Sümek, gazetecilere, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kuraklık nedeniyle göletin kuruduğunu belirten Sümek, tarımsal ve hayvansal üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Hayvanları meraya salamadıklarını dile getiren Sümek, "Hayvanlar bu yıl göletten su içmediler. Vatandaşlar hayvanları meraya salamıyor. Hayvanlar içeri kapanınca maliyetler iki katını da geçti. Her taraf kuru şu anda 1 gram su yok merada." dedi.

Sümek, alternatif olarak meraya yeni bir su kuyusu açılması talebinde bulundu.

Üretici Ozan Yavuz ise göletin daha önce hiç kurumadığını belirtti.

Geçen yıllarda gölette balık avlarken bu yıl tabanında yürüdüklerini aktaran Yavuz, "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim. Yağışlar olmadığından dolayı su kaynakları bitti. Çok kurak bir dönem. Toprak çatlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Üretici Kubilay Ordo da kuraklık ve sıcak havaların su kaynaklarını tükettiğini dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi" İsrail basını tarafından paylaşıldı

    Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

    Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

    Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

    Hizbullah Genel Sekreteri: ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Mehdi'nin ve Deccal'in özellikleri

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı
    Genel

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''
    Genel

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.