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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İzmir, Nura boyandı

18 Mayıs 2022, Çarşamba
İZMİR’DE DÜZENLENEN ‘YETİŞKİNLER OKUMA PROGRAMI’ VE PİKNİK VESİLESİYLE OKUYUCULARIMIZ MUHABBETLE KUCAKLAŞTI. YAZARIMIZ İSLAM YAŞAR, RİSALE-İ NUR’DAN İÇTİMAî KONULARI OKUYUCULARIMIZLA PAYLAŞTI.

Geçtiğimiz haftasonu İzmir Yeni Asya’nın daha evvel duyurusunu yapıp organize ettiği ve ailece katılımın sağlanabilen “Yetişkinler Okuma Programı” ve “Geleneksel Payamlı Pikniği” çevre il ve ilçelerden gelen okuyucularımızın iştirakiyle icra edildi. Programın davetlisi olarak “Bediüzzaman Beşlemesi” yazarı edebiyatçı İslam Yaşar okuyucularımızla bir araya geldi.

Program kapsamında pek çok faaliyette bulunan yazarımız, Cuma günü akşam Ödemiş’de çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu programda okuyucularımızla buluştu. Cumartesi ise gün boyu şahsi Risale-i Nur okumalarının, müzakereli derslerin, soru-cevap bölümlerinin yapıldığı program pek çok konuda istifadeye sebep geçti.

Pazar günü ise İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı köyünde Yeni Asya Payamlı Sosyal Tesisinin de bulunduğu mahale yakın alanda geniş katılımlı “Geleneksel Payamlı Pikniği” düzenlendi. Yazarımız burada da Risale-i Nur dersleri ve sohbetlerle okuyucularımızla buluştu. Hanım okuyucularımızın da dinleme imkânı bulduğu programlara İzmir’in Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Bornova, Karşıyaka ve daha bir çok ilçeleri ve çevre illerden de katılımlar oldu. 

14 MAYIS BİR RAHMET BULUTUDUR

Memleketimizin çok kötü dönemlerden, karanlık vakitlerden geçtiğini söyleyen İslam Yaşar, 30’lu yıllarda başlayıp 40’lı yıllara gelen ve 50’ye kadar devam eden kasvet bulutlarının memleketimizi maddi ve manevi bir kıtlığa sürüklediğini, ancak milletin iman çekirdeğinin bu kıtlığa rağmen neşv-ü nema etme imkânı bulduğunu ve 14 Mayıs’da milletin iradesiyle demokrasinin kısmen de olsa millet hayatına hakim olduğunu belirtti.

PEYGAMBERİ RÜYADA GÖREBİLECEĞİ MANEVİ BİR ORTAM

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatına, gördüğü rüyalar üzerinden bir yaklaşımın işlendiği umumi derste Yaşar, çocukluk yaşlarından itibaren Said Nursi‘ye ait rü’ya-ı sadıkaları kronolojik olarak sundu. Said Nursi’nin ailesinin, çocuklarının Peygamberimizi rüyada görmesine uygun bir manevi ortam sağladığını belirten yazarımız, her ailenin çocuklarına bu ortamı sağlaması gerektiğini, maddi ve manevi olarak evlerimizin bu bilinçle donatılmasını ifade etti.

PAYAMLI’DA BAHAR 

Pazar günü Payamlı pikniğinde güzel bir bahar havasında, ağaçların altında kuş cıvıltıları eşliğinde, “hayvanat kabileleri namına, nebatat taifelere karşı olan münasebat-ı şedideyi  ilana memur bülbül ile gülün münasebetlerini Risale-i Nur penceresinden aktaran ve bahara dair muhtelif imani bahisleri ifade eden yazarımız pek çok konuda sohbetlerde bulundu. Okuyucularımızın kitaplarını da imzalatma imkânı bulduğu programlarda, İslam Yaşar, Cumartesi gününün Demokrat Parti’nin iktidara geçme yıl dönümü olan 14 Mayıs’a tevafuk etmesiyle imani bahislerin yanında içtimai ve siyasi önemli konularda da orijinal tespitlerde bulundu.

İzmir - Yeni Asya

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