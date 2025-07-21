Karadeniz’in yeşilliğinde ruhları serinleten buluşma

Ordu Yeni Asya Okuyucuları Fatsa’da düzenlenen piknikte hem ilim, hem muhabbet, hem de ziyafet sofrasında bir araya geldi.

YENİ ASYA - ORDU

Ordu Yeni Asya okuyucuları, 13 Temmuz 2025 Pazar günü Fatsa-Bolaman’da düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Program, tabiatla iç içe, sade ama gönüllere dokunan manevî derslerle ve sıcak dostluklarla dopdolu geçti.

Ağaçların serinliğinde dersler

Piknik, sabah saat 10.00’da katılımcıların alana ulaşmasıyla başladı. Serin ağaç gölgeleri altında başlayan programda, ilk olarak akademisyen-yazar Ahmet Battal tarafından Risale-i Nur dersi okundu. Katılımcılar, Kur’ân ve iman hakikatlerinin sade ve içten anlatımıyla derin bir tefekküre yöneldi. Okunan derse piknik misafirlerinden, gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene de fikirleriyle katkıda bulundu.

Kardeşlik sofraları

Öğle namazı ve tesbihatın ardından eğitimci-yazar Şemsettin Çakır hatim duasını yaparak, programa ayrı bir manevî hava kattı. Devamında emekli eğitimci Mehmet Kovancı tarafından okunan namaz dersi ile dinleyiciler, ibadetin ruhuna dair kıymetli bilgilerle buluştu. Program boyunca farklı yaş gruplarından birçok kişi, kardeşlik duygusu içinde kaynaşma fırsatı buldu. Programda sofralar kuruldu, yemek ikramları yapıldı, muhabbetler edildi.

Sadece Ordulu katılımcılar değil Türkiye’nin bir çok yerinden gelen misafirler pikniğe renk kattılar. Samsun, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop, Trabzon, Kocaeli, Bursa ve İzmir’den gelen misafirler hem pikniğe iştirak ettiler, hem de güzel duygularını ve memnuniyetlerini belirttiler.

Manevî dayanışma

Katılımcılar, bu tür buluşmaların sadece bir sosyal faaliyet değil, aynı zamanda manevî bir nefes alma, dayanışma ve tefekkür vesilesi olduğunu ifade ettiler.

Program sonunda yapılan kısa değerlendirme konuşmalarında, birlikteliğin devamının temenni edildiği ve gelecek yıl için planlamalara şimdiden başlandığı belirtildi. Organize eden, katkı sunan, ev sahipliği yapan ve emek veren herkese teşekkür ederek, bu güzel havada gönüllerde iz bırakan bir gün geçirdiklerini dile getirdiler.