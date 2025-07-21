Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ı, peygamberlerine olan vaadinden vazgeçer sanma. Şüphesiz ki Allah’ın kudreti herkese galiptir ve kâfirlerden intikamını almaya kàdirdir. İbrahim Suresi: 47 HADİS: İnsanların en kötüsü, imkânı olduğu halde çoluk çocuğunun rızkını kısandır. Camiü’s-Sağir, No: 2439

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