Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, başkent Şam’da Enformasyon Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, devletin Süveyda’daki krize yönelik olarak uluslararası arabulucuların çağrılarına cevap verdiğini ve askerî çatışma ya da açık bir savaştan kaçınarak Suriye’nin kalkınma sürecinin zarar görmesini engellemeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak ildeki silahlı grupların, intikam eylemleri ve sistematik tehcir yolunu tercih ederek, demografik değişim tehlikesi taşıyan bir rota izlediğini belirten Mustafa, “Devlet, tüm vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Süveyda’daki kaos yeni değil. Devlet, en başından beri siyasî çözümler üretme çabası içinde olmuştur” ifadelerini kullandı. Mustafa, “Sözde Askerî Konsey unsurlarının sebep olduğu kaos ortamı, bölgede zaten mevcut olan toplumsal gerilimlerin derinleşmesine yol açmıştır” diye konuştu. AA

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