Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.

ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barrack’ın, Şahin ile bir araya gelerek, Suriye’deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi. Paylaşımda, “Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye’ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar, birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi. AA

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