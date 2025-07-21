Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، سائر علملر و كتابلر گبى اوقونماملى. چونكه اونده‌كى ايمانِ تحقيقى علملرى، باشقه علملره و معارفلره بڭزه‌مز. عقلدن باشقه چوق لطائفِ إنسانيه‌نڭ قوت و نورلريدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki iman-ı tahkikî ilimleri, başka ilimlere ve maariflere benzemez. Akıldan başka çok letâif-i insaniyenin kut ve nurlarıdır. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 94

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