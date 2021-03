Kon TV ve Kanal 42’de Bediüzzaman anlatılacak

Konya’da, Kon TV ve Kanal 42’de 61. vefat yıl dönümü vesilesiyle Bediüzzaman Said Nursî ve fikirleri anlatılacak.

Konya’da, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin 61. vefat yıl dönümü vesilesiyle Kon TV ve Kanal 42’de iki ayrı program yapılacak. Yeni Asya Konya Temsilcisi Said Çamkerten’in verdiği bilgilere göre; Konya’nın yerel televizyon kanallarından Kanal 42’de 23 Mart akşamı saat 18:00’da başlayıp bir saat sürecek programa, Dr. Cafer Kaysıcı konuşmacı olarak katılarak, Bediüzzaman Said Nursî ve fikirleri anlatılacak. Konya’nın yerel televizyon kanallarından Kon Tv’de de 23 Mart akşamı saat 21:30’da başlayıp 2 saat kadar sürecek olan ‘Aşk-ı Muhabbet’ programına da, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu ve Dr. Cafer Kaysıcı konuşmacı olarak katılıp Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hakkında konuşacaklar. Kon Tv ve Kanal 42’de ayrıca Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatınından kesitlerin olduğu 10 dakikalık video yayınlanacak. Yine Kon Tv’de Yeni Asya Neşriyatın, ‘Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı’nın reklâmı, bir hafta süresince günde 5 defa yayınlanacak.

Konya basınında Said Nursî

Konya’nın yerel gazetelerinden Yeni Konya Gazetesi, Merhaba gazetesi, Konya Postası, Hakimiyet Gazetesi, Yeni Gün Gazetesi’nde 23 Mart günü Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatını, fikirlerini, iman ve Kur’ân hizmetini anlatan yazılar yayınlanacak.