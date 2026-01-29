"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Kuraklık gıda krizine yol açabilir

29 Ocak 2026, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Ekim 2024-Eylül 2025 dönemini kapsayan su yılı bültenine göre Türkiye genelinde ortalama yağış 422,5 milimetre olarak ölçüldü. Bu seviye, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, bir önceki su yılının ise yüzde 29 altında kaldı.

Bakanlık verileri 2025 su yılı yağışlarının ise Türkiye genelinde son 52 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Kuraklık yalnızca yağış eksikliğiyle sınırlı değil. Aynı bültende birçok bölgede buğday, arpa, ayçiçeği, zeytin ve meyve üretiminde verim düşüşleri yaşandığı kaydedildi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuraklığa bağlı kalite kaybı ve rekolte düşüşleri resmî raporlara girdi. DW Türkçe’nin haberine göre, uzmanlar, gıda zincirini tehdit eden kuraklığa karşı tedbir alınması uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın anlaşma çağrısına İran'dan cevap

    "Devasa bir armada İran'a ilerliyor" - "Bir sonraki saldırı daha kötü olacak; buna izin vermeyin"

    AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Avrupa artık ABD'nin birincil ağırlık merkezi değildir

    Kolombiya'da düşen küçük uçaktaki 15 kişinin hepsi öldü

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde

    Hukuk susarsa zulüm konuşur

    Kuraklık gıda krizine yol açabilir

    İPA: İstanbullu harcamalarını kıstı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk etabını 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı

    Sünnete binniyet talip olmak nasıl olur?

    Günde 330 esnaf iflas etti

    O masada ne işiniz var?

    AKP millet iradesine yabancılaştı

    Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

    İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

    Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

    Gençlik ve aile gündemimizde olsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump ateşle oynuyor, dünya diken üstünde
    Genel

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk etabını 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dört ülkeden ortak Suriye bildirisi: Kalıcı ateşkes yapılmalı
    Genel

    Aradan 24 yıl geçti ekonomi yerinde sayıyor
    Genel

    Trump'ın anlaşma çağrısına İran'dan cevap
    Genel

    "Devasa bir armada İran'a ilerliyor" - "Bir sonraki saldırı daha kötü olacak; buna izin vermeyin"
    Genel

    AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Avrupa artık ABD'nin birincil ağırlık merkezi değildir
    Genel

    Kolombiya'da düşen küçük uçaktaki 15 kişinin hepsi öldü
    Genel

    İPA: İstanbullu harcamalarını kıstı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.