Kuraklık gıda krizine yol açabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Ekim 2024-Eylül 2025 dönemini kapsayan su yılı bültenine göre Türkiye genelinde ortalama yağış 422,5 milimetre olarak ölçüldü. Bu seviye, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, bir önceki su yılının ise yüzde 29 altında kaldı.

Bakanlık verileri 2025 su yılı yağışlarının ise Türkiye genelinde son 52 yılın en düşük seviyesine indiğini gösteriyor. Kuraklık yalnızca yağış eksikliğiyle sınırlı değil. Aynı bültende birçok bölgede buğday, arpa, ayçiçeği, zeytin ve meyve üretiminde verim düşüşleri yaşandığı kaydedildi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuraklığa bağlı kalite kaybı ve rekolte düşüşleri resmî raporlara girdi. DW Türkçe’nin haberine göre, uzmanlar, gıda zincirini tehdit eden kuraklığa karşı tedbir alınması uyarısında bulunuyor. Haber Merkezi

