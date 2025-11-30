Van-Gürpınar'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü: 3 kişi öldü

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. AA

Okunma Sayısı: 174

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.