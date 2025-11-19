"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı

19 Kasım 2025, Çarşamba
Yalova Valisi Hülya Kaya, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 10'a düşmesine ilişkin, "Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı." dedi.

Vali Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:

"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."

AA

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: ABD'nin Gazze tasarısı, uluslararası kararlara aykırı

    BM raportörü Albanese'den önemli uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya transferi, İsrail'i 'soykırım' hedefine ulaştırır!

    Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor

    Hafta boyunca yağış yok

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Allah’ın vaadi ve vaidi üzerine (2)

    Radikal dönüşüm günleri: 19 Kasım

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kızılhaç, Sudan'daki halka yardım için erişim talep ediyor
    Genel

    Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
    Genel

    Türkiye'nin rakibi yarın belli olacak
    Genel

    Düşen askeri uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi
    Genel

    İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.