Altılı Masa ve Demokrat Parti

Türkiye’de siyasetin yakın mazisini bilmeyenler şu soruyu soruyorlar:

Anketlerde oyu yüzde birler civarında görünen bir partinin, Türkiye’ye yeniden demokratik bir nefes üfleme iddiasıyla birleşen ortaklardan oluşan Altılı Masa’daki ve dolayısıyla genel siyasetteki varlığının sebebi nedir?

Bugünkü “anketlere” ve “sadece bugünkü” anketlere bakanlar, haklı olarak bu soruyu sorarlar ve sormaları da mantıklıdır.

Bu sorunun cevabını maziyi bilenler kolaylıkla verebilir.

Önce “ne değildir”e bakalım:

1. Demokrat Parti mevsimsiz mantar gibi yeni ortaya çıkmış nevzuhur bir parti değildir.

2. Demokrat Parti paralı bir iş adamının geçen yıl kurduğu bir “macera partisi” değildir.

3. Demokrat Parti kaynağı belirsiz türden parası olan birilerinin önceki sene kurduğu bir parti de değildir.

4. Demokrat Parti bir sebeple şöhret elde etmiş bazı hevesli bürokratların veya ateşli akademisyenlerin ya da ilkesiz siyasilerin “çevre gazı” ile oluşturduğu bir siyasi oluşum değildir.

5. Demokrat Parti yıllardır var olan ama hep “azıcık oy” alan siyasi cemaatleşmiş siyasi parti ya da siyasi partileşmiş siyasi cemaat/tarikat da değildir.

6. Demokrat Parti AKP’den kopanların kurduğu bir parti değildir. Ondan çok çok eskidir ve o bitip gittikten sonra da var olacaktır.

7. Demokrat Parti bir zamanların AKP’si olan ANAP’tan kopanların kurduğu bir parti de değildir. Ondan da çok daha eskidir.

O halde nedir Demokrat Parti?

1. Demokrat Partinin kökü Osmanlı Ahrar Fırkası’na ve 1946’nın Demokrat Parti’sine dayanır ki “ahrar”, “hürriyetçi” demektir. Bunu bugünün Demokrat Parti kadrolarının çoğu bilir. Bilmeyenlere de öğretmeye çalışır.

2. Demokrat Parti kayıtlı üye sayısı itibariyle Türkiye’nin beşinci büyük partisidir. Sebebi mazisidir. Darbelerle ve postmodern darbelerle budanmış olmasına rağmen böyledir.

3. Bu sebeplerle siyasetin mayasını ve genetiğini bozmak isteyenlerin en çok üzerinde durduğu partilerden biridir Demokrat Parti. Üzerine oyun oynayanı çoktur ve çok olacaktır.

4. Demokrat Parti bir büyük “meyveli ağaç”tır. Bundan yirmi bir sene evvel, önce dalları (kadroları) ve sonra da oyları (meyveleri) hoyratça kesilip, yeşil görünümlü meyveli dallar şeklinde, nevzuhur AKP’ye transfer edilmiş ve sonra da solan yapraklar gibi rüzgâra terkedilmişti. Ama çınar için önemli olan dal değil gövdedir. Hatta köklerdir.

5. Demokrat Parti bir hedefi ve bir görevi/misyonu kendisine dert edinmiş bir görev partisidir. Eskilerin tabiriyle Demokrat Misyondur.

6. Onun hedefi Türkiye’yi Hür Dünya ile ve Hür Dünyayı da istişareci İslam’ın hakiki mümessili Türkiye ile buluşturmaktır. Vasıtası Avrupa Birliğine tam üyeliktir.

7. Demokrat Parti’nin niyeti istişare kültürünün kalıbını benciller demokrasisi adıyla gösteren Batıya meşrutiyetin hakikatini dersi vermek ve fedakârlık şûrası da diyebileceğimiz erdemliler hareketi ile meşveretin ruhunu gösterip dünyaya örnek olmaktır.

Cevaba gelince:

Demokrat Parti’nin yeniden büyük parti olması, her şeyden önce emanet reylerini AKP’den geri almasına bağlıdır. Ya da başka bir ifadeyle AKP’ye giden kadroların ve reylerin geri dönmesine bağlıdır. Bunu siyasi partilerin hepsi ve herkes bilir.

İşte bu sebeple o partinin Altılı Masadaki varlığı kıymetlidir ve ehemmiyetlidir. Bunu ise diğerleri ve günübirlikçi seçmen bilmeyebilir ama “gerçekten parti” olan CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu bilir. Sorunun cevabı da bu bilgidedir.