"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Köprü Dergisi makale yarışması

Ahmet BATTAL
31 Mayıs 2025, Cumartesi
Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsünün Ankara Şubesince yıllardır düzenlenen Risale-i Nur Makale yarışması bu sene yeni bir format kazandı.

Yarışma artık Enstitünün İstanbul’daki merkezi tarafından ve “Köprü Dergisi Akademik Makale Yarışması” adıyla yapılacak. 

Bu sene ödüller de yükseltildi. 

Bu seneki yarışmanın üst başlığı ve konusu “Geleceğin Dünyası – Dünyanın Geleceği”.

Yarışmacılar bu ana başlığa uygun olarak her hangi bir konuda yazacakları akademik araştırma makaleleriyle yarışmaya katılabilecekler. 

Yarışmacılardan beklenen şu: 

Seçtikleri konuyu akademik makale üslubuyla ve Köprü Dergisi’nin yayın ilkelerine uygun olarak kaleme almak. Sayfa sınırı yok. 

Bu kapsamda özellikle Köprü’nün eski sayılarından, diğer kaynaklardan ve bilhassa Risale-i Nur’dan istifade etmek ve bu kaynaklara usulünce atıf yaparak kaynak ve delilini göstermek önemli. 

Konunun çerçevesini çizmek ve benzer makaleleri görüp destek almak isteyenler Köprü Dergisinin 69, 81, 87, 107, 118, 140, 143, 154 ve 166. sayılarından faydalanabilirler. (Bu çokluk Köprü’nün ne ölçüde yüksek bir kaynak eser durumunda olduğunu da gösteriyor.) 

Bütün eski sayılar ve dolayısıyla bu sayılar Köprü’nün web sayfasında mevcut. 

Yarışma iki kategoride yürüyecek: 

Lisansüstü eğitim öğrencileri ve mezunları birinci kategoriyi, lisans öğrencileri ve mezunları ise ikinci kategoriyi oluşturacak. 

İkinci kategorideki yarışmacı adayları talep ederlerse Enstitü kendilerine bir danışman tayin edecek ve makaleyi yazarken danışmandan da yardım almaları mümkün olacak. 

Birinci kategoride birinciye elli bin, ikinciye kırk bin, üçüncüye otuz bin TL ödül verilecek. 

İkinci kategoride birinciye kırk bin, ikinciye otuz bin, üçüncüye yirmi bin TL ödül verilecek. 

Yarışmaya makale göndermek için son tarih 31 Ekim 2025.

Jüriye iki aylık değerlendirme süresi verilecek ve 31 Aralık 2025’te sonuçlar ilân edilecek. 

Ödül alan makaleler Köprü Dergisi’nin gelecek sayılarında yayınlanacak. Ki asıl ödül kanaatimizce budur. 

Maksat belli. Genç kalemleri okumaya ve yazmaya teşvik etmek ve desteklemek. 

Yetkililer zaten duyuruyu yapıyorlar. Zaten gazetemizdeki ilânları da görmüş olabilirsiniz. Görmeyenlere göstermek ve duymayanlara duyurmak sizin vazifeniz. Biz de kendi okuyucularımıza bu vesileyle duyurmuş olalım.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler [email protected] mail adresinden yardım alabilir. 

Haydi akademisyen adayları, haydi gençler.

Şerh ve izah sizin işiniz. Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi: Kaleminizi işletiniz…

Köprü Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın

    Hacda çok sıkı kontrol var

    Yaşlılara özel infaz düzenlemesi

    Her darbenin muhatabı, Demokrat Parti geleneği olmuştur

    İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?

    Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldılar - Arafat yolculuğu 4 Haziran Çarşamba başlıyor

    İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Rusya: Gazze'de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı

    Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda son durum?

    4 bin liralık Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran arasında ödenecek

    Trump yönetiminden Harvard'a 30 gün itiraz süresi verildi

    İsrail, Birüssebi'de de protesto edildi

    Macron: Filistin Devleti'nin tanınması "ahlaki bir görev"

    "Soykırım karşısında yetersiz kalan sistem sorgulanmalı"

    Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda sigara içmek yasaklanacak

    Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler yasaklanacak
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    ABD: Rusya ile Ukrayna'nın İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapacaklarını umuyoruz

    Al Arabiya: Hamas ile İsrail, ABD'nin ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti - Teklifte hangi maddeler var?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hacda çok sıkı kontrol var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.