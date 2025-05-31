Köprü Dergisi makale yarışması

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsünün Ankara Şubesince yıllardır düzenlenen Risale-i Nur Makale yarışması bu sene yeni bir format kazandı.

Yarışma artık Enstitünün İstanbul’daki merkezi tarafından ve “Köprü Dergisi Akademik Makale Yarışması” adıyla yapılacak.

Bu sene ödüller de yükseltildi.

Bu seneki yarışmanın üst başlığı ve konusu “Geleceğin Dünyası – Dünyanın Geleceği”.

Yarışmacılar bu ana başlığa uygun olarak her hangi bir konuda yazacakları akademik araştırma makaleleriyle yarışmaya katılabilecekler.

Yarışmacılardan beklenen şu:

Seçtikleri konuyu akademik makale üslubuyla ve Köprü Dergisi’nin yayın ilkelerine uygun olarak kaleme almak. Sayfa sınırı yok.

Bu kapsamda özellikle Köprü’nün eski sayılarından, diğer kaynaklardan ve bilhassa Risale-i Nur’dan istifade etmek ve bu kaynaklara usulünce atıf yaparak kaynak ve delilini göstermek önemli.

Konunun çerçevesini çizmek ve benzer makaleleri görüp destek almak isteyenler Köprü Dergisinin 69, 81, 87, 107, 118, 140, 143, 154 ve 166. sayılarından faydalanabilirler. (Bu çokluk Köprü’nün ne ölçüde yüksek bir kaynak eser durumunda olduğunu da gösteriyor.)

Bütün eski sayılar ve dolayısıyla bu sayılar Köprü’nün web sayfasında mevcut.

Yarışma iki kategoride yürüyecek:

Lisansüstü eğitim öğrencileri ve mezunları birinci kategoriyi, lisans öğrencileri ve mezunları ise ikinci kategoriyi oluşturacak.

İkinci kategorideki yarışmacı adayları talep ederlerse Enstitü kendilerine bir danışman tayin edecek ve makaleyi yazarken danışmandan da yardım almaları mümkün olacak.

Birinci kategoride birinciye elli bin, ikinciye kırk bin, üçüncüye otuz bin TL ödül verilecek.

İkinci kategoride birinciye kırk bin, ikinciye otuz bin, üçüncüye yirmi bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya makale göndermek için son tarih 31 Ekim 2025.

Jüriye iki aylık değerlendirme süresi verilecek ve 31 Aralık 2025’te sonuçlar ilân edilecek.

Ödül alan makaleler Köprü Dergisi’nin gelecek sayılarında yayınlanacak. Ki asıl ödül kanaatimizce budur.

Maksat belli. Genç kalemleri okumaya ve yazmaya teşvik etmek ve desteklemek.

Yetkililer zaten duyuruyu yapıyorlar. Zaten gazetemizdeki ilânları da görmüş olabilirsiniz. Görmeyenlere göstermek ve duymayanlara duyurmak sizin vazifeniz. Biz de kendi okuyucularımıza bu vesileyle duyurmuş olalım.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler [email protected] mail adresinden yardım alabilir.

Haydi akademisyen adayları, haydi gençler.

Şerh ve izah sizin işiniz. Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi: Kaleminizi işletiniz…