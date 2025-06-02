"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnfaz düzenlemesi ve af meselesi

Ahmet BATTAL
02 Haziran 2025, Pazartesi
PKK’nın Türkiye’den çekilmesinden ve Türkiye açısından kendisini feshetmesinden sonra devletin atması gereken adımlara sıra geldiğinde anlaşılıyor ki gerçek bir hazırlık yok ve TBMM’nin de işi zor.

Mecliste Partilerle yapılan görüşmeler bilhassa infaz düzenlemeleri ve af gibi konular açısından tıkanıklığın varlığını gösteriyor. 

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin bir TV kanalındaki açıklamalarının bir kısmı şöyle: 

“Sorduğumuzda bize söyledikleri şu oluyor: Diyorlar ki, ‘toplumda bir cezasızlık anlayışı var. Toplumda kadın cinayetleri, kadınlara tecavüz, çocuk tacizi, çocuklara karşı şiddet, onların katledilmesi ya da dönüp baktığınızda bugün toplumda uyuşturucu meselesi çok yaygın ve bunlarla mücadele ederken şimdi böyle bir infaz düzenlemesi ile insanların hapishaneden çıkması toplumda infial yaratır.’ Şimdi bu konularda eğer gerçekten böyle bir duygu hali varsa, Ceza Kanunu ve çeşitli düzenlemelerle aslında bu tür istisna hallerini koruyarak yine de bir infaz düzenlemesi yapılabilirdi. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda adım atmadılar. Bunu da bir risk olarak ortaya sürdüler. Tabiî bir de her zamanki dile getirdikleri en önemli risk olarak gördükleri mesele de Fethullah Gülen cemaati ile ilgili yaklaşım. Bu cemaatin hâlâ canlı bir yapı olduğunu, riskler barındırdığını, dolayısıyla bu konuda bir düzenlemenin bugün için mümkün olmadığını dile getirdiler. Meseleyi bunlarla izah ediyorlar.”

PKK’nın Türkiye’den çekilmesinin karşılığında verilen taahhüdün arkasında neler var bilemiyoruz. Ancak, PKK hükümlüleri için düşünülmekle birlikte Temelli’nin de “FETÖ” demekten kaçındığı Gülen Grubunun üyelerine de mecburen yansıyacağı anlaşılan bir infaz kısaltma veya kısmî af gibi bir uygulamanın en azından bugün için mümkün görülmediğini anlamış oluyoruz. 

Bizim baştan beri söylediğimiz problem şimdi Devletin de ayağına dolanmış durumda. Münfesih PKK mensupları için yapılacak her şey, “terör örgütü” sayıldığı için Gülen Grubunun tüm mensupları hakkında da geçerli olacak ve onu isteyen iktidar bunu istemiyor. Oysa herkes biliyor ki bu davalarda az kurunun yanında çok yaş yandı veya yakıldı.

Kanaatimizce yapılacak şey belli: 

“Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla” başlıklı ve 5 Ekim 2021 tarihli yazımızda da yer verdiğimiz teklifleri yeniden ele alma zamanı geldi de geçiyor. Yazımızın ilgili kısmı şöyleydi: 

***

Çözüm arayan akademisyen de -az da olsa- var. Bunlardan biri de Prof. Dr. İzzet Özgenç. 

Özgenç “toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla” bir kanun teklifi hazırladı ve beş gün önce kendi internet sitesinde yayınladı. 

Konuyla ilgili twitter paylaşımı da aynen şöyle: 

“Terör örgütü üyeliği, terör örgütüne yardım, terör örgütünün propagandası gibi belirli suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar ve verilen mahkûmiyet kararları dolayısıyla toplumda oluşan yaygın ADALET beklentisini karşılamak ve toplumsal uzlaşmanın yeniden tesisi amacıyla, bir kanunî düzenleme yapılmasına âcil ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bir kanunî düzenleme yapmadan, bu beklenti ve uzlaşmanın münhasıran yargı kararlarıyla sağlanması imkânsız hale gelmiştir. Bu beklenti ve uzlaşmanın sağlanması için, ülkede bir ‘af’ tartışmasına da sebebiyet vermemek gerekir. Bu durum karşısında ve söz konusu hassasiyetle, yapılması elzem olan kanunî düzenleye ilişkin yasama sürecinde müzakere zeminini oluşturmak amacıyla hazırlamış ve ilgili kamu otoritelerinin bilgisine arz etmiş bulunduğum taslak metin, izzetozgenc.com internet sitesinde yayınlanmıştır.” 

Teklifinin özeti net: Somut suç işlemiş olmayan ve fakat buna rağmen terör örgütüne üye olduğu ya da üye olmamakla birlikte yardım ettiği gerekçesiyle hakkında bu suçtan mahkûmiyet kararı verilen kişilerle ilgili tüm yargılamalar yenilensin ve aynı gerekçeyle devam eden davalar da düşürülsün.  

Bu teklifi yapan, sıradan bir kişi değil. Bir hukukçu. Ve sıradan bir hukukçu değil, bir akademisyen ve bir ceza hukuku profesörü. 

Ankara Hacı Bayram Veli (eski Gazi) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kıdemli hocalarından ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanı.

Üstelik yürürlükteki Türk Ceza Kanununun ve Ceza Muhakemesi Kanununun baş mimarı ve “Suç Örgütleri” adlı çok satan bir kitabın müellifi.

Okunma Sayısı: 1539
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Müjdat Bayar

    2.6.2025 12:00:12

    Nurullah Genç'in ''Yağmur" şiirindeki şu mısrası geldi aklıma : Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Bazı bülbüller suçlu diye kâffesini kafese koymak... Aman Allah'ım!

  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 11:52:25

    ADALET her faninin hatta zalimlerin bile istediği bir terazi,değerdir.Adaletin olmadığı yerde ot bitmez,diye atalarımız boşuna söylememişler. Ancak 28 Şubat haksızlıkları üzerinden mağdurları istismar ederek iktidar olanalrın adaletsizliği,başta din kardeşliğimiz olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize en büyük darbeyi vuran,ülkede yeni yeni fitne tohumları ekip gelecek nesillerin dahi huzurunu bozacak fiilleri olan bir zorba,zalim iktidardan adalet beklenmez. Trenin geçmeyeceği taşıt yolundan tren bekleyen biri gibi beklemiş oluruz.

  • Hüseyin İlhan

    2.6.2025 07:20:44

    AKPMHP iktidarı her yönden sıkışmış durumda ve yegane çare PKK ile kapalı kapılar arkasında anlaşarak iktidarını devam ettirmek . Bunun böyle olduğunu birçok AKP li şehrimin insanından duyan biriyim.Oy için PKK ile anlaşma yapıldığıdır.

  • Necati

    2.6.2025 00:30:57

    Şu hale bakın PKK terör örgütü üyelerini bırakmak istiyorlar, fakat F.Gülenciler de yararlanır diye bu düzenlemeyi yapmıyorlar. Bu nasıl bir anlayış. PKK Marksist dinsiz, silahlı eylem yapmış onbinlerce vatandaşımızı şehit etmiş bir örgüt. Onlara gösterilen müsamaha eline silah bile almamış masum insanlara gösterilmiyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

Suriye'yi de tehdit etti

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

İspanya: Gazze'deki ''barbarlık'' insanlık ve adalet için son bulmalı!

Miller: İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir

İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor
📷

“Kurbanlarınız için hazırız”

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

'Kilo garantili sistem doğru değil'

Sıla-i rahim hayal oldu

Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'
Genel

Diyanet yasakçı bir tavır almamalı
Genel

Suriye'yi de tehdit etti
Genel

Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu
Genel

Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor
Genel

Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.