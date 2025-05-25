Devlet kimlerin elinde?

Nihayet beklenen haber geldi. Gayrıresmî protokolün üç numarası bir numara adına açıklama yaparak kamu görevlilerine kurban bayramı ulufesi dağıttı. Bu sefer nakit değil sadece seyyanen!

Kendi adına mı yoksa AKMHP cumhurunun başkanı adına mı dağıttı bilemiyoruz, ama büyük bir dağıtım olmadı. Zira bayram öncesi ya da bayram sonrası ilâve tatil bekleyenler umduğunu bulamadı.

Aksine, bu vesileyle, bundan böyle kanunî tatil haklarının da güme gideceğini ve artık tam köle haline geleceklerini bütün kamu görevlileri öğrendi ki bu bir sürprizdir. Hem de iyi bir sürpriz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Hazretleri sayesinde, kurbanlık teke bile kesemeyen kamu görevlilerinin kanunî izin haklarını kesen ve tulum çıkararak yüzen bir devlete doğru hızla gidiyoruz.

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Hikâye şöyle: Cuma günü saat 16.00’da TRT haberlerinde, Fahrettin Altun Hazretlerinin bayram boyunca kamu çalışanlarının idarî izinli sayılacağını duyurduğu söylendi.

Haberi duyunca, bu işleri biraz bilen veya az çok genel kültür sahibi olan herkes gibi biz de şaşırdık. Hemen iletisim.gov.tr’deki haber metnine baktık. Doğru.

Aynen şöyle: “Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idarî izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.”

Şaşkınlığımız arttı. “Bu kadar açık bir hatayı nasıl yapar, herhalde birazdan düzeltir” diye düşündük.

Meğer düzeltmiş zaten!

Web sayfasındaki linki tıkladığımızda X mesajının güncellenmiş halini gördük! Yenisi şöyleydi:

“Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idarî izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.”

Böylece kanunî tatil hakkımızın bir kısmının yarım saat sonra Hazretlerince geri verildiğini görüp mutlandık! (Web sayfasında halen eski metin aynen duruyor. O da ayrı mesele.).

Ama iki büyük hata bu yeni mesajda da devam ediyor:

Birincisi arefe gününün öğleden sonrası da resmî tatildir. Üstelik sadece Kurban Bayramlarında değil, hem Ramazan Bayramının ve hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının öncesindeki yarım gün resmen tatildir. Ama bu tatili yok sayan bir devletimiz var. Bile bile mi bilmeden mi bilinmez.

İkincisi resmî tatil normal mesai düzeninin bir parçasıdır. Resmî tatil bitince sadece mesaiye başlanır, anormalden normale ya da “normal mesai düzenine” geçilmez.

Elbette devlet normalse ve normal ellerdeyse!

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Devlet anormal ellerde. İşte başka bir örnek: 15 Mayıs Perşembe günü Ankara’da da hissedilen 5,3 şiddetindeki küçük depremden yarım saat sonra personeline “Cuma günü idarî izinlisiniz, evden çalışma düzeninde çalışmaya devam ediniz” diyerek mesaj gönderen bir RTÜK başkanı bile var. Bunu bilince diğerleri garip sayılmıyor.

24 saat esasıyla çalıştığı için bunları bilmeyenlere de biz öğretelim: Resmî tatil ile idarî izin tamamen farklı şeylerdir:

Resmî tatil kamu-özel ayrımı olmadan herkes için kanunen tatildir. Bu tatillerde adlî süreler durur, yıllık izin hakları tükenmez. İdarî izinlilikte ise bu süreler işler. Devlet daireleri açıktır. Sadece memurlar için nöbetçi memur sistemine geçilir. Özel sektör açıktır ve izin onlara işlemez.

Bunları ve temel kanunları bilmeyen bir yönetici grubu bu devleti yönetiyor. Biz Hazret demişiz çok mu?

Millet yine de cesurmuş ki bu iki mesajın altında yazılan şenlikli geyikli yorumlar bayram şekeri niyetine yenecek kadar fazlaydı ve nane tadındaydı.

Şimdi ne olacak?

Fahrettin Altun adına açılmış olan bu X hesabını kullanan iletişim personeli mutlaka istifa edecektir, etmezse görevden alınacaktır. Ama o herhalde o ismin sahibi olan Fahrettin Altun olmayacaktır.

Zira kendileri resmî listede 19. sırada (toplamda 40. sırada) da olsa fiilî devlette üç numaramızdır. Vazgeçilmezimizdir.

Düşerse dostu olmayacak kadar çok sevilenimizdir…