40 bin tür yok olma tehlikesi altında

İnsanlığın yıkıcı faaliyetleri ve küresel ısınma yüzünden tabiatta 40 bin tür yok olma riskiyle karşı karşıya.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tabiattaki yaklaşık 40 bin türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. IUCN’nin son raporunda doğada yok olma tehlikesi yaşayan türlerin yer aldığı “kırmızı liste” güncellenirken, küresel ısınmanın türlerin yok olmasındaki en önemli faktörlerden birisi olduğu yolundaki uyarıyı yineledi. Son yayınlanan raporda, özellikle tabiatta sulak alanların yok olmasıyla birlikte yusufçuk ve kızböcekleri türlerinin en az altıda birisinin neslinin yok olma tehlikesi yaşadığı bildirildi. Euronews’deki habere göre Eylül ayında yapılan IUCN Kongresi’nde, tabiattaki 138.374 türün yaklaşık yüzde 30’unun insanlığın yıkıcı faaliyetleri ve küresel ısınma yüzünden artık yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılan bildiriye atıfta bulunulan son raporda, son değerlendirmeler ışığında 40 bin 84 türün tabiattan tamamen kaybolabileceği kaydedildi.

Ekosistemler yok oluyor

Alınan tedbirlerle son yıllarda yok olma tehlikesi yaşayan bazı türlerde iyileşme görüldüğü kaydedilen raporda, bununla birlikte tehlike altında olup tamamen tabiattan kaybolma riski taşıyan türlerin sayısındaki artışının durdurulamadığı uyarısı yapıldı. Raporda görüşlerine yer verilen UICN Genel Direktörü Bruno Oberle Genel Direktörü, “Ekosistemler dünyadaki her hangi bir yerindeki ormanlardan üç misli daha fazla yok oluyor” diyerek son durumun çevre ve tabiat için ciddiyetini özetledi. Oberle, özellikle sulak arazilerin yok olmasının türlerin varlığını sürdürmesi açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini bildirdi. 2018 yılında yayımlanan raporda, 1970 ile 2015 yılları arasında dünyada nehir, göl, bataklık ve deniz alanları gibi sulak bölgelerin yüzde 35’inin yok olduğu bildirilmişti.

Haber Merkezi