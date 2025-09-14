Fransa’dan TikTok’a dava

Fransa Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Arthur Delaporte, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un kullanıcıların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TikTok’un çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonu Başkanı Delaporte, platformu “kullanıcıları problemli içeriklere hapseden ve bunu paraya çeviren korkunç bir algoritma makinesi” olarak nitelendirdi. Parlamentonun hazırladığı raporda, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi, 15-18 yaş arasındaki gençlerin ise 22.00-08.00 saatleri arasında platformlara erişiminin engellenmesi teklif edildi. AA

