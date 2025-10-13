Uzun ekran süreleri okul performansını düşürüyor

Yeni bir araştırma, erken çocukluk döneminde ekran başında geçirilen sürenin artmasının çocukların erken dönem okul performansını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada, ekranlarda en fazla zaman geçiren küçük çocukların okuma ve matematik testlerinde daha kötü puan alma eğiliminde oldukları görüldü.

Bilim insanları 2008’den 2023’e kadar Ontario, Kanada’dan 3 binden fazla çocuğu takip etti. Ebeveynler tarafından bildirilen ekran süresi verileri, çocukların üçüncü ve altıncı sınıflarda veya 8 ve 11 yaşlarında yapılan standart testlerdeki sonuçlarıyla ilişkilendirildi.

Araştırmaya göre, genel olarak, toplam ekran süresi daha yüksek olan ve daha fazla TV ve dijital cihaz kullanan çocuklar, okuma ve matematik testlerinde daha kötü performans gösterdi.

